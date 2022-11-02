Ekim ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? 2022 TÜİK ekim ayı enflasyonu belli oldu mu?

Ekim ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? 2022 TÜİK ekim ayı enflasyonu belli oldu mu?

Ekim ayı enflasyon oranı vatandaşların odağında yer aldı. Enflasyon Eylül'de yıllık bazda yüzde 83,45 olarak gerçekleşmişti. Peki Ekim ayı enflasyonu ne kadar oldu?

TÜİK tarafından açıklanması beklenen Ekim ayı enflasyon verileri ilgiyle takip ediliyor. Enflasyon, özellikle kira sözleşmeleri biten kişiler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Peki Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Ekim ayı enflasyonu belli oldu mu?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Ekim ayı enflasyon verilerinin 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanması öngörülüyor.

Bu esnada beklenti anketinin sonuçları da merak ediliyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılmış olan ekonomistler, Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,54 artabileceğini öngördü. 19 ekonomistin dahil olduğu ankete göre, ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması % 3,54 olarak gerçekleşti.

Ankete dahil olmuş olan ekonomistlerin 2022 yılı Ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük % 2,85 olarak gerçekleşirken, en yüksek % 4,60 şeklinde ve aralığında gerçekleşti.