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    Ekim ayı enflasyonu ne kadar oldu? TÜİK açıkladı! İşte 2022 Ekim ayı enflasyon oranı

    Her ay sonunda açıklanan enflasyon rakamları vatandaşların odağında yer alıyor. Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Peki Ekim ayı enflasyonu ne kadar oldu?
    • 03.11.2022 - 11:54
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    Ekim ayı enflasyonu ne kadar oldu? TÜİK açıkladı! İşte 2022 Ekim ayı enflasyon oranı

    2022 yılı Ekim ayı enflasyon rakamları vatandaşların odağında yer aldı. Enflasyon rakamları bu ay için belli oldu. Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,54 artış gösterirken, yıllık bazda ise yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

    Ekim ayı enflasyonu ne kadar oldu?

    Ekim ayı enflasyon oranı vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 senesi Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54 olurken, bir önceki senenin Aralık ayına göre %57,80 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 , on iki aylık ortalamalara göre ise %65,26 şeklinde gerçekleşmiş oldu.

    En az artış gösteren eğitim, en fazla artış gösteren giyim oldu

    Ayrıca bir önceki yıl olan 2021'in aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %33,48 ile haberleşme sektörü oldu. Yine, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,15 ile ulaştırma sektörü oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 senesi Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup eğitim, en yüksek artış gösteren ana grup ise giyim ile ayakkabı oldu .


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