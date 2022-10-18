Ekim ayı SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatırılacak? SED ödeme sorgulama..

Ekim ayı SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatırılacak? SED ödeme sorgulama..

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri ne zaman yatırılacak sorusu merak ediliyordu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların temel ihtiyaçları ve eğitim masraflarının karşılanması için ailelere verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin Ekim ayında yatırılıp yatırılmadığı gündeme geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı yazılı bir açıklama ile SED ödemelerinin hesaplara yatırıldığını aktardı.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi olarak Ekim 2022’de toplam 349 milyon 452 bin TL yatırıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için ekim ayında toplam 349 milyon 452 bin lira tutarında SED ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı.

Bakan Derya Yanık, SED hizmetinden yaklaşık 150 bin çocuğun yararlandığını bildirdi.