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    Ekim ayında düzenlenen operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı, ekim ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar ile ilgili açıklamada bulundu.
    • AA
    • 06.11.2020 - 09:53
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 10:31
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    Ekim ayında düzenlenen operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında, ekim ayında kırsal alanda 8’i büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 10.230 kırsal operasyon, şehirlerde 1.539 operasyon yapıldığını açıkladı.

    EKİM AYINDA 120 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Ekim ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 120 teröristin de etkisiz hale getirildiği, teröristlerden 92’sinin PKK/KCK, 24’ünün DEAŞ, 4’ünün sol terör örgütü mensubu olduğu bildirildi.

    Ekim ayında düzenlenen operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi #1

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