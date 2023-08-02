Ekipler harekete geçti! Belgrad Ormanı'na gelenler yangınlara karşı denetlendi Polis ekipleri, hava sıcaklıklarında artışa gelen orman yangınlarının engellenmesi için Belgrad Ormanı'nda denetim yaptı.

AA

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Yaz gelince yeşil alanlarda hareketlilik arttı.

Özellikle mangalcılar ve piknikçiler ormanlık alanları tercih etmeye başladı.

Bu alanlardan biri de İstanbul'da Belgrad Ormanı oldu.

Ekipler de vatandaşları uyarmak için denetimlerini sıklaştırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Çevikkuvvet Köpek Eğitim Merkezi ve atlı birlikler, Fatih Çeşmesi Mesire Alanı'nda bulunanlara bilgilendirici broşür dağıttı.

"TOMA araçlarımız 7-24 ormanımızda görev alıyor"

Komiser Cihan Ateş, ormanlarda bilgilendirme ve denetim amaçlı görev yaptıklarını söyledi.

Yangınların önüne geçmek için insanları bilgilendirdiklerini belirten Ateş, "Bu orman yangınlarına sebebiyet veren cam kırığı parçaları, büyüteç görevi görerek ormanlarda yangına neden oluyor. Vatandaşları bu konuda bilgileniyoruz. Aynı zamanda TOMA araçlarımız 7-24 ormanımızda görev alıyor. Oluşabilecek en ufak bir tehlikeye karşı yeterli ekipmanla görevinin başında oluyor." dedi.

"Denetimlerin sürmesini istiyorum"

Piknikçilerden Veysel Seymen ise denetimlerin harika olduğunu söyledi.

Denetimlerin sürmesi gerektiğini ifade eden Seymen, "Vatandaş olarak da bizim biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Çöpümüze, ateşimize, çakmağımıza bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Bir sıkıntı yok. Denetimlerin sürmesini istiyorum. Mangal yakılmaması lazım. Ormanlarımızı korumamız gerekiyor." diye konuştu.