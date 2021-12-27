Ekiplerden marketlerde 'fahiş fiyat ve kur indirimi' denetimi

Yurdun dört bir yanındaki marketlerde, Ticaret İl müdürlükleri ve belediye ekipleri tarafından döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı gerekçesiyle denetimler yapıldı.

Dolar kurundaki artış nedeniyle yükselen market fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili, "Bu milleti kimsenin sömürmeye hakkı yoktur. Dolar yükselince fiyat yükseltenlerden aynı hızda indirim yapmasını bekliyoruz." diyerek indirim çağrısı yaptı.

GELEN ŞİKAYETLER EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler ve belediye zabıtaları gelen şikayetler üzerine çok sayıda ilde denetime çıktı.

Denetime çıkılan iller, Ankara, Kocaeli, Zonguldak, Hakkari, Bingöl, Amasya, Mardin, Siirt, Samsun, Bursa, Manisa oldu.

Ekipler marketlerde, sebze ve meyve, gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞI VE ETİKET FİYATLARI İNCELENDİ

Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket ve künye bilgileri ile ürünlerin önceki fiyatına bakıldı.

Ekipler, seçtikleri ürünlerin raf ve kasa fiyatını da karşılaştırdı.

DÖVİZ KURU DÜŞÜŞÜNÜN FİYATLARA YANSIYIP YANSIMADIĞI DA KONTROL EDİLDİ

Ayrıca ürünlerin gramajı, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluğu konusunda denetim yapan ekipler, döviz kuru düşüşünün ürünlerin fiyatına yansıyıp yansımadığını da kontrol etti.

Denetimlerde ilgili kanuna aykırı iş ve işlem yaptığı tespit edilen firmalar hakkında idari işlem uygulanacağı bildirildi.

(Amasya)

(Ankara)

(Bingöl)

(Bursa)

(Hakkari)

(Kocaeli)

(Manisa)

(Mardin)

(Samsun)

(Siirt)

(Zonguldak)