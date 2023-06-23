Ekmeğin fiyatı 10 lira olacak iddiası: Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı Ekmeğin fiyatının 10 TL'ye çıkacağı iddiasıyla ilgili konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir" dedi.

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Son günlerde ekmeğe zam gelecek iddiası ortaya atıldı.

Ortaya çıkan zam söylentisi sonrası ekmeğin yeni fiyatının 10 TL'ye çıkacağı iddia edildi.

Ancak bu iddianın gerçek olmadığı çok geçmeden ortaya çıktı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı.

'Ekmeğin fiyatının 10 lira olacağı söz konusu değil'

Balcı, ekmek fiyatının 10 lira olmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Un desteğinin kesilmesi, asgari ücret zammı ve işletme giderleri nedeniyle bir fiyat artışının yaşanacağını söyleyen Balcı, belirlenecek yeni fiyatın maliyet hesabı üzerinden değerlendirileceği bilgisini de verdi.

Esnafların maliyet hesabını kendi illerindeki giderlere göre yapacağını sözlerine ekleyen Halil İbrahim Balcı, Türkiye'de tüm şehirlerde ekmeğin kilogramının 35.5 liranın üzerinde olmaması için çalıştıklarını söyledi.

"Yapılacak zamda en makul fiyat, illere göre maliyet hesaplarına bakıldıktan sonra belirlenecek"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir. Un desteğinin kesilmesi, asgari ücret zammı ve işletme giderlerindeki artış ekmek fiyatının artması için zaruriyet oluşturdu. En makul fiyatı illerde oda başkanları kendi illerindeki giderlere göre maliyet hesabı yaparak müracaat edecekler. Türkiye'nin tüm illerinde ekmeğin kilogramının 35.5 liranın üzerinde olmaması için çalışıyoruz."

İstanbul'da ekmeğin güncel fiyatı 5 TL

Öte yandan son olarak İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) aralık ayındaki meclis toplantısında ekmeğe yeni bir zam kararı çıkmıştı.

İTO'ya bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 5 TL oldu.