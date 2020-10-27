Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler sözü kime aittir? Hikayesi nedir?

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Ekmek bulamıyorsa pasta yesinler" cümlesini karıştırmasıyla gündeme gelen sözün kime ait olduğu merak konusu oldu.

Devlet Bahçeli askıda ekmek kampanyasını eleştirenlere seslenirken "Ekmek yoksa pasta yesinler" sözünü unuttu. Sosyal medya kullanıcıları sözün kime ait olduğunu ve nereden geldiğini araştırmaya başladı.

EKMEK BULAMIYORLARSA PASTA YESİNLER SÖZÜ KİME AİTTİR?

XVI. Louis'nin taç giyme töreni, Paris'teki ekmek kıtlığının doruğa ulaştığı esnada, Reims'de gerçekleşti. Bu dönemde söylenmiş olan, "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" ("Qu'ils mangent de la brioche.") sözü, ya Marie Antoinette'i kötülemek ya da sözü popüler yapmak amacıyla, Marie Antoinette'e mâl edilmiştir.

Onun tarafından söylendiğine dair hiçbir kanıt yoktur. Ekmek kıtlığından haberi olduğunda, Marie Antoinette şöyle not almıştır, "Kendi bahtsızlıklarına rağmen bizlere böylesine iyi davranan bu insanları gördükçe, onların mutluluğu için kesinlikle daha sıkı çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu gerçeği kral da görmektedir. Kendi adıma konuşmam gerekirse, taç giydiğim günü -yüz yıl bile yaşasam da- hayat boyu unutmayacağım."









MARİE ANTOİNETTE KİMDİR?

Josephe Jeanne Marie Antoinette von Habsburg-Lorraine veya Maria Antonia Josepha Johanna (Jozef Jan Mari Antuanet von Habsburg Loren) 2 Kasım 1755'te Fransa'da doğmuştur. 16 Ekim 1793'te Fransa'da ölen Fransa Kraliçesi ve Avusturya arşidüşesi.

Kısaca Marie Antoinette veya Maria Antonia olarak bilinir. Kutsal Roma İmparatoru I. Franz ve eşi Avusturya İmparatoriçesi Maria Theresa'nın kızıdır. Henüz 14 yaşındayken Fransa veliahtı XVI. Louis ile evlendi. 1774 Mayıs'ında XVI. Louis Fransa kralı olunca Marie Antoinette Fransa kraliçesi oldu. XVII. Louis'nin (Kayıp Döfen) annesidir. Fransız Devrimi esnasında "Vatan hainliği" ile suçlanarak giyotinle idam edildi (1793).

SÖZÜN HİKAYESİ NEDİR?

1789 yılının Ekim ayında, fakir kadınlar, hükümetin değişmesi yönündeki taleplerini Kral'a duyurma adına Versailles sarayı önünde yürüyüş yapıyorlardı. Söylentiye göre, yanındaki kişilere, 'kadınların ne istediğini' soran Kraliçe Marie Antoinette'e, 'ekmek istiyorlar' dendi. Ve o da bu söze 'ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler' karşılığını verdi.

Fransız Devrimi'nin fikir babalarından olan J. J. Rousseau idi. Nitekim J. J. Rousseau, bunu, 'İtiraflar' isimli kitabında bir anekdot olarak yazmıştı.