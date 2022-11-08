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    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı

    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı

    Katıldığı canlı yayında tepki çeken ifadeler kullanarak "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 17:05
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    Yüksek elektrik ve doğalgaz faturaları altında ezildiklerini ifade eden ekmek üreticileri yeni bir zam peşinde.

    Canlı yayın programında neden zam gelmesi gerektiğini anlatan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, konunun dışına çıkarak Türk toplumunu aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.

    "Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir"

    Ekmek tüketen toplumlar hakkında konuşan Kolivar, "Ben ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir." ifadelerini kullanmıştı.

    "Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor"

    Türk toplumu ekmek tükettiği için AK Parti'nin uzun süredir hükümette olduğunu belirten Kolivar, "Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber konuşmuyorum. Türkiye'de kişi başı ekmek tüketimi 210 kg, İsveç, Norveç Danimarka, Japonya, İngiltere'de de 45-50 kg. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor." demişti.

    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar: Ekmek aptal toplumların gıda maddesi

    Gözaltına alındı

    Dün akşam katıldığı bir televizyon programında ekmek fiyatı hakkında sarfettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında "Türk milletini, ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlattı.

    Soruşturma kapsamında Cihan Kolivar, şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Kolivar'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    AK Parti'den tepki geldi

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın "ekmek" ile ilgili sözlerinin, nefret söylemi olduğunu belirtti.

    Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

    "Nefret siyasetidir"

    AK Partili Ömer Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın canlı yayında ekmek tüketimi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlı başına nefret siyasetidir."

    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı #1

    Türk milletine hakaret eden Cihan Kolivar'ın Twitter paylaşımları MANŞETİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı #2


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