Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, Türk toplumunu aşağılarcasına "Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" sözlerini sarfetti.

Habertürk TV'de yayınlanan "HT 360" programında tüm Türkiye'nin tepkisini çeken bir olay yaşandı.

Programa yorumcu olarak katılan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, Türk toplumunu ve AK Parti seçmenini aşağılayan cümleler kurdu.

"Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir"

Ekmek tüketen toplumlar hakkında konuşan Kolivar, "Ben ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir." ifadelerini kullanınca programın sunucusu Afşin Yurdakul müdahale etti.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar: Ekmek aptal toplumların gıda maddesi - Video

"Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor"

Türk toplumu ekmek tükettiği için AK Parti'nin uzun süredir hükümette olduğunu belirten Kolivar, "Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber konuşmuyorum. Türkiye'de kişi başı ekmek tüketimi 210kg, İsveç, Norveç Danimarka, Japonya, İngiltere'de de 45-50kg. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor." dedi.

"Ekmeği aptal toplumlar tüketir falan böyle bir şey olamaz"

Yurdakul bir kez daha Kolivar'a müdahale de bulunarak, "Allah aşkına neye göre bilimsel diyorsunuz? Ekmeği aptal toplumlar tüketir falan böyle bir şey olamaz yani. Artış nerde var, ekmek fiyatını nasıl etkiliyor artış, bunları anlatmanızı istiyorum." diyerek tepkide bulundu.