Ekmek üreticilerinden zam açıklaması: İstanbul'da ekmeğimiz 2,5 lira olacak

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, İBB'nin ekmek zammı sonrası, "Halk Ekmek, ekmeğe yüzde yirmi beş zam yaptı, biz de önümüzdeki hafta yüzde 25 zam yapacağız." dedi.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin, Halk Ekmek'e yaptığı yüzde 25'lik zamla ilgili konuştu.

Kolivar, İstanbul'da fırın ve ekmek fiyatlarıyla ilgili müthiş bir karmaşa var açıklamasında bulundu.

İBB'DEN ZAMMINDAN SONRA FIRINCILARDAN ZAM İSYANI

Sözlerine devam eden Cihan Kolivar, İBB'nin ekmeğe yaptığı zam sonrası kendilerinin de önümüzdeki hafta fiyat artışı yapacağını söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTADAN SONRA İSTANBUL'DA EKMEK 2,5 LİRA"

"Önümüzdeki haftadan sonra İstanbul’da ekmeğimiz 2,5 lira" diyen Kolivar konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da fırın ve ekmek fiyatıyla ilgili müthiş kargaşa var. Halk Ekmek, ekmeğe yüzde yirmi beş zam yaptı, biz de önümüzdeki hafta yüzde 25 zam yapacağız. Önümüzdeki haftadan sonra İstanbul’da ekmeğimiz 2,5 lira."