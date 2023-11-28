Ekonomi Koordinasyon Kurulu bir araya geldi Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı.

İHA

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi katıldı.

Toplantıda masada olan konular

Toplantıda; On İkinci Kalkınma Planı ve OVP izleme ve değerlendirme süreci, ihracatı desteklemek için ihracat görünümü ve eximbank ihracat kredileri ile destekleri, teknoloji girişimciliği ekosisteminin geliştirilmesi ve bu alanda finansal araçların yaygınlaştırılması, mesleki ve teknik eğitim politika belgesi gibi başlıca konular değerlendirilecek.

Yine toplantıda 12.Kalkınma Planı Ve Orta Vadeli Programı denetlemek, hedeflerine ulaşması için Strateji Ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde geliştirilen sistem üzerinden süreçler takip edilecek.

Sonuçlar ilgili kurumlara iletilecek.

Konu Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda değerlendiriliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)