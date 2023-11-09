Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafına katıldı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve liderler zirve öncesi aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Geçtiğimiz ay Gazze'de başlayan çatışmalar sonrası diplomasi trafiğini artıran Cumhurbaşkanı Erdoğa,n yurt dışı temaslarıyla da çalışmalarına devam ediyor.

Zirve Özbekistan'da başladı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16'ncı Zirvesi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı.

Türkiye'yi zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

Aile fotoğrafı için bir araya geldiler

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirve öncesi liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mirziyoyev karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'ne gelişte Mirziyoyev tarafından karşılandı.

Liderler yerini aldı

Burada çekilen aile fotoğrafında Erdoğan ve Mirziyoyev'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, solunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bulundu.

Zirvede ticari ve ekonomik ilişkiler ele alınacak

Zirvede, Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu teşkilatın etkinliğinin artırılması ile üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma ağları ve bağlantının geliştirilmesi gibi konular masaya yatırılacak.