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    Ekonomist Timothy Ash'dan Türkiye'ye IMF ve dolar önerisi

    Ekonomist Timothy Ash'dan Türkiye'ye IMF ve dolar önerisi

    Art arda yaşanan döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası İngiliz ekonomist Timothy Ash, Merkez Bankası'na dolar satma önerisinde bulunurken Türkiye'nin IMF'e neden borçlanmadığını sorguladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 08:34
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    Türkiye'deki dolar kurundaki spekülatif artış dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

    Özellikle Türkiye piyasasını yakından takip eden İngiliz ekonomistlerin gözü kulağı döviz kurlarındaki hareketlikteydi.

    Bu isimlerde biri de Londra merkezli uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay'in yöneticisi Timothy Ash...

    Ash, Türk Lirası'nın değerinin kritik bir noktada olduğunu öne sürerek Merkez Bankası'nın dolar satarak duruma niçin müdahale etmediğini ve Türkiye'nin neden IMF'den borç almadığını sorguladı.

    Twitter hesabından Türkiye ekonomisine dair paylaşım yapan İngiliz ekonomist paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

    FAİZ ARTIMIYORLARSA DOLAR SATSINLAR

    "Anlamadığım şey, niçin yine döviz satarak müdahale etmedikleri. Bu yöntemin sorunu nihai olarak çözmeyip Merkez Bankası'nı sadece negatif faiz oranı bölgesine daha derin şekilde ittiğini bilsem de; eğer faiz artırmak istemiyorlarsa, TL'ye istikrar kazandırmak için en azından bir miktar dövizi kullanabilirler. Türk Lirası için herhangi bir çapa kalmamış gibi görünüyor.

    IMF'DEN BORÇ ALINMIYORSA GERİYE NE KALIYOR

    Eğer Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma yetkisi yoksa ve döviz rezervlerinin yeterliliği sınırlıysa, IMF yoksa, o zaman geriye ne kalıyor?"

    Ekonomist Timothy Ash dan Türkiye ye IMF ve dolar önerisi #1

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