EKPSS 2020 ne zaman? EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama

Engelli memur adaylarının beklediği EKPSS için yapılan duyurular yakından takip ediliyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılan adaylar sınav giriş belgesini ÖSYM aracılığıyla öğrenebilecek.

ÖSYM 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Sınava katılacak adayların merkezleri belli oldu.

EKPSS 2020 NE ZAMAN?

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

EKPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN





EKPSS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Genel Yetenek Testi

1) Türkçe 15 soru

2) Matematik 15 soru

Genel Kültür Testi

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10 soru

2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 soru

3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3 soru

4)Türkiye Coğrafyası 5 soru

5)Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6 soru

EKPSS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?