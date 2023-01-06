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EKPSS TERCİH KILAVUZU: 2023 EKPSS tercihleri nasıl yapılır? Taban ve tavan puanları

EKPSS TERCİH KILAVUZU: 2023 EKPSS tercihleri nasıl yapılır? Taban ve tavan puanları

EKPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Tercih yapacak olan engelli vatandaşlarımız EKPSS tercihlerinin nasıl yapılacağını ve tercih kılavuzunu araştırıyor.