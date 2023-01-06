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- EKPSS TERCİH KILAVUZU: 2023 EKPSS tercihleri nasıl yapılır? Taban ve tavan puanları
EKPSS TERCİH KILAVUZU: 2023 EKPSS tercihleri nasıl yapılır? Taban ve tavan puanları
- 06.01.2023 - 09:21
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), engelli kişilerin kamu kurumlarında çalışabilmeleri için EKPSS sınavını düzenliyor.
2022 yılında düzenlenen EKPSS sınavlarının tamamlanmasıyla gözler tercih tarihlerine çevrildi. Memur olmak isteyen vatandaşların gündeminde EKPSS tercihleri yerini aldı.
Tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından başlayan EKPSS tercihleri 5 Ocak – 13 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Aynı zamanda atama yapılacak kontenjanlar da belli oldu. Adaylar, tercihlerini özel şartlara ve nitelik kodlarına göre yapacak. Tercih yaptığı kadroların şartlarını taşımayan adayların işlemleri geçersiz sayılacak.
Sınava giren ve kamuda çalışmak isteyen binlerce engelli vatandaş, “EKPSS tercihleri nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. İşte tercih kılavuzu…
EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
EKPSS tercihleri dün itibariyle başladı. Tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaparak tercihlerini ÖSYM’ye bildirebilirler.
ÖSYM EKPSS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
EKPSS tercih kılavuzu
Atama yapılacak ilköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar Tablo-1’de, ortaöğretim düzeyi kadrolarTablo-2’de, ön lisans düzeyi kadrolar Tablo-3’de, lisans düzeyi kadrolar Tablo-4’te gösterilmiştir.
EKPSS/Kura Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Tercih listenizdeki kadro kodlarını sırasıyla ekleyiniz.