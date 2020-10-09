Ekran ticareti adı altında 10 milyon liralık vurgun

Yurt dışından ekran getirip Türkiye’de satarak para kazanmayı vadeden Hasan A., onlarca kişiyi dolandırdıktan sonra ortadan kayboldu.

Son yıllarda yaşanan büyük dolandırıcılık olaylarının arasına bir yenisi daha eklendi.

Yüksek kâr oranı vadederek yakın çevresinden para toplamaya başlayan Hasan A., paralarla ortadan kayboldu. Onlarca mağdur, giden paraları nedeniyle polisin harekete geçmesini bekliyor.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul’un Kartal ilçesinde ikamet eden Hasan A., yurt dışından telefon ekranı ve teknolojik cihazlar getirip Türkiye’de satmaya başladı.

10 MİLYON LİRA TOPLADI

Kısa sürede fazlasıyla kâr ettiğini yakın çevresine anlatan Hasan A., bu yalan sistemiyle yaklaşık 10 milyon lira para topladı.

1 MİLYON LİRA VERENE AYDA 25 BİN LİRA

1 milyon lira veren kişilere ayda 25 bin lira geri ödeme yapan Hasan A., ödeme sistemini yaklaşık 5 ay devam ettirdi. Bu yöntemle güven kazanan Hasan A., yaklaşık 10 milyon lirayı topladıktan sonra aniden ortadan kayboldu.

MAĞDUR SAYISI ARTIYOR

Mağdurlar, ortadan kaybolan dolandırıcının peşine düşse de sonuç alamadı.

PARAYI KUMARA YATIRDI

Kendi çabalarıyla yaptıkları araştırmada, kendisini güvenilir olarak gösteren Hasan A.’nın paranın bir kısmıyla internet üzerinden kumar oynadığını tespit etti.

Zaman zaman lüks araçlarla gezen Hasan A.’nım Türkiye’nin farklı noktalarındaki isimlerden para topladığı da öğrenildi.