Ekrem - Dilek İmamoğlu gösteri maçı yapmıştı... Haliç'in göbeğindeki tenis kortu acınacak halde! Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte, Haliç'te tenis oynamıştı. Haliç'te bulunan tenis kortunda gösteri maçı yapan ikili, bir daha bölgeye uğramadı. Bir günlük şovun ardından kort, bakımsızlıktan dökülmeye başladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İstanbul, 5 yıldır CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından yönetiliyor.

Ancak 5 yıldır İstanbul'a hizmet gelmediği gibi zamanında yapılan hizmetler ise bakımsızlığa teslim edildi.

Yanan ve bozulan otobüs ile metrobüsler dışında da şehrin çehresi acınacak bir hale gelmiş durumda...

Özellikle zamanında kokuya teslim olan ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde temizlenen Haliç ve çevresi, eski günlerine geri döndü.

Haliç'te bulunan tenis platformu da CHP'li İBB yönetiminin çalışmadığının en büyük kanıtı haline geldi.

Eşiyle tenis maçı yapmıştı...

Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Haliç'te bulunan tenis platformunda, tenis oynadı.

Gençlerin uğrak yeri olacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun gösteri maçı bittikten sonra kort söküldü.

Hizmete açılacağı söylenilen kortun paslandığı ve bakımsızlıktan birçok yerinin de döküldüğü görüldü.

4 ay boyunca kurulu kalan platformun paslanmış görüntüleri ise vatandaşlar tarafından tepki çekti.