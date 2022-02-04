Ekrem İmamoğlu, 3. Ahmet Çeşmesi açılışına katıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da tarihi çeşmelerin restorasyonlarının devam edeceğini söyledi.

Lale devri yapılarından biri olan, 1728 yılında yaptırılan 3. Ahmet Çeşmesi bir süredir restorasyon sürecindeydi. Üsküdar'da bulunan çeşme, restore çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar halkın hizmetine sunuldu.

Çeşmenin açılışını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.

"TARİHİ ÇEŞMELERİ AKAR HALE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Twitter hesabından açılıştan kareler paylaşan İmamoğlu, İstanbul'a çeşme restorasyonlarının devam edeceğini yazdı.

Ekrem İmamoğlu, "Bu çeşmeler şehrin incileri… Üsküdar’daki 3. Ahmet Çeşmesi’nin restorasyonunu tamamlayıp hizmete açtık, Üsküdarlılara şerbet dağıttık. İstanbul’un sembollerinden olan tarihi çeşmelerimizin restorasyonlarını yapıp sularını akar hale getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.