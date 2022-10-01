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    Ekrem İmamoğlu: 6'lı masa en doğru kararı verecek

    Ekrem İmamoğlu: 6'lı masa en doğru kararı verecek

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ordu'da vatandaşların adaylık sorusuna, "6'lı masa en doğru kararı verecek, endişe etmeyin" yanıtını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2022 - 18:50
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 18:59
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    CHP'li büyükşehir başkanları bugün Ordu'da bir araya geldi.

    CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un ev sahipliğindeki toplantı, Altınordu ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

    Periyodik olarak toplanan başkanlar yazılı bildiri yayınlarken başkanlar toplantının ardından esnafı ziyaret etti.

    Esnaf ziyaretinde belediye başkanları kendileri için belirlenen caddelerde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi, kendileri ile fotoğraf çekinmek isteyen vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Ziyeretlerde vatandaşın gündeminde ise cumhurbaşkanlığı adaylığı vardı.

    İmamoğlu'na adaylık sorusu

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş en çok ilgi gören isimler oldu.

    İmamoğlu'na ise vatandaşlar cumhurbaşkanlığı adaylığını sordu.

    İmamoğlu ise 6'lı masayı işaret ederek vatandaşların adaylık beklentisini geri çevirmedi.

    Ekrem İmamoğlu: 6'lı masa en doğru kararı verecek VİDEO

    "6'lı masa en doğru kararı verecek"

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "benimle misiniz" çıkışına en erken tepki vererek "Arkanızdayız sayın Genel Başkanım" diyen İmamoğlu, "Kararı vereceğiz sen hiç endişe etme 6'lı masa en doğru kararı verecek tamam mı" dedi.

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