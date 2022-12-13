Petrol
80.29
2.95%
Euro
19.8621
1.15%
Dolar
18.649
0.06%
Altın
1.086
1.84%
Borsa
5256
1.21%
Bitcoin
335.886
4.31%
BTXN Coin
5.21
3.57%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C
    Ekrem İmamoğlu, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh ile görüştü

    Ekrem İmamoğlu, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh ile görüştü

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh’i ağırladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 18:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomatik görüşmelerini sürdürüyor..

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD'nin yeni atanan İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh'i makamında kabul etti.

    İmamoğlu, görüşmede İstanbul ve ABD arasındaki kültürel ve ticari bağları geliştirme konularının ele alındığını belirtti.

    "Memnuniyet duydum"

    Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe olarak paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni atanan başkonsolosu Julie Eadeh'e, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti için teşekkür ederim. Değişimimiz sırasında, İstanbul ve ABD arasındaki kültürel ve ticari bağları geliştirme konusunda ortak bir vizyonu paylaştığımızı keşfetmekten memnuniyet duydum."

    Ekrem İmamoğlu, ABD nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh ile görüştü #1

    ABD İstanbul Başkonsolosluğu: ABD, İstanbul ile iş birliğini geliştirmeye kararlı

    Öte yandan görüşmeyle ilgili ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun resmi sosyal medya hesabından da açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşerek muhtemel iş birliği alanlarını ele aldı. ABD’nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu, Türkiye’nin ekonomik ve kültürel merkezi ve Avrupa’nın en büyük şehriyle süregelen işbirliğini geliştirmeye kararlıdır." denildi.

    Ekrem İmamoğlu, ABD nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh ile görüştü #2

    Ekrem İmamoğlu, ABD nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh ile görüştü #3

    Ekrem İmamoğlu, ABD nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh ile görüştü #4

    Ekrem İmamoğlu, ABD nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh ile görüştü #5


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
    Gündem

    Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

    'Akşener'den kazandığı tazminatı bağışladı'
    Gündem

    'Akşener'den kazandığı tazminatı bağışladı'

    Görüş Bildir