Ekrem İmamoğlu, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh ile görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh’i ağırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomatik görüşmelerini sürdürüyor..

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD'nin yeni atanan İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh'i makamında kabul etti.

İmamoğlu, görüşmede İstanbul ve ABD arasındaki kültürel ve ticari bağları geliştirme konularının ele alındığını belirtti.

"Memnuniyet duydum"

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe olarak paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni atanan başkonsolosu Julie Eadeh'e, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti için teşekkür ederim. Değişimimiz sırasında, İstanbul ve ABD arasındaki kültürel ve ticari bağları geliştirme konusunda ortak bir vizyonu paylaştığımızı keşfetmekten memnuniyet duydum."

ABD İstanbul Başkonsolosluğu: ABD, İstanbul ile iş birliğini geliştirmeye kararlı

Öte yandan görüşmeyle ilgili ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun resmi sosyal medya hesabından da açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşerek muhtemel iş birliği alanlarını ele aldı. ABD’nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu, Türkiye’nin ekonomik ve kültürel merkezi ve Avrupa’nın en büyük şehriyle süregelen işbirliğini geliştirmeye kararlıdır." denildi.