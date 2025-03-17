Ekrem İmamoğlu, adaylık için düzenlediği gezilerini özel jetle yapıyor

Haber Merkezi

CHP'de erken seçim ve ön seçim gündemi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yolara düştü.

İmamoğlu, temayül yoklaması toplantıları ve mitingler için İzmir, Diyarbakır, Trabzon, Ankara derken il il dolaşmaya başladı.

İstanbul'un belediye başkanı, şehir şehir Cumhurbaşkanlığı hayali ile gezerken İstanbul'da kaos hakim.

İSTANBUL'DA TRAFİK FELÇ, TOPLU TAŞIMADA KAOS VAR

2019 yılında CHP göreve geldikten sonra tüm hizmetleri aksamaya başlayan İstanbul'da, metrobüs ve otobüs arızaları, yanan İETT araçları, metrobüs duraklarında izdiham, metro merdivenlerinin bozulması gibi durumlar artık sıradanlaştı.

Durdurulan metro projeleri ve yetersiz toplu ulaşım nedeniyle İstanbullu, her mesai başlama ve bitiş saatinde adeta bir yarışa girişiyor.

İFTARA YETİŞME MARATONU

Metrobüse binmek için birbirini ezmek zorunda kalan İstanbullular, hele bir de yağmur ve kar azıcık kendini gösterse eve gitmekten ümit kesiyor.

Son 15 günde ise iftara yakın saatler İstanbul'un en zorlu saatleri...

İMAMOĞLU ÖZEL JETLE YOLLARDA

Hal böyleyken, İstanbullu yollarda yayayken de araçlayken de çile çekerken, Cumhurbaşkanlığı rüyasıyla Anadolu'yu dolaşmaya başlayan İBB Başkanı İmamoğlu'nun özel jetle seyahat ettiği ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun İstanbul'dan programı için ayrılmak üzere bir özel jete binerken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Söz konusu fotoğraf sosyal medyada gündem olurken, akıllara metrobüs kuyruğunda iftara yetişme mücadelesi verilen kaos fotoğrafları geldi.