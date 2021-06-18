Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da miting yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Malatya'dan sonra Adıyaman'da miting düzenlemesi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için nabız yokladığı şeklinde algılandı.

CHP içerisinde 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kimin aday olacağı konusunda kafalar karışık.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması için partinin üst düzey baskı yaparken; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kendilerini öne çıkarmaya başladı.

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın desteğini alan Ekrem İmamoğlu, Malatya'da miting düzenledi.

İmamoğlu'nun ikinci durağı ise Adıyaman oldu. Gölbaşı ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Ekrem İmamoğlu'nun verdiği mesajlar da dikkat çekiciydi.

"84 MİLYON İNSANIMIZIN KAZANMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

CHP'li İmamoğlu, "Bu memleketin her insanını eşitlemek zorundayız. Her yurttaşımız eşittir kim olursa olsun. 84 milyon insanımızın kazanması için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş ise önceki gün Adana'nın Kozan ilçesinde küçük bir miting yaptı.

İmamoğlu ile Yavaş'ın belediye başkanı olduğu illerin dışında düzenlediği bu mitingler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isteyen isimlerin yanı sıra ittifakın diğer ortaklarında da rahatsızlığa neden oldu.

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olması için baskı yapan İyi Parti yönetimi, bu mitinglerin neden yapıldığını sorguluyor.

ADIYAMAN

MALATYA