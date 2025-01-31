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Haber Merkezi

İstanbul'da hareketli saatler yaşanıyor...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri gerekçesiyle, ayrıca bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği sebebiyle soruşturma başlatılmıştı.

İMAMOĞLU'NUN SORGUSU BAŞLADI

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'tehdit', 'terörle mücadele görev almış kişileri hedef gösterme' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

CHP'Lİ GRUP POLİSE SALDIRDI

İmamoğlu adliye binasında ifade verirken destek için gelen CHP'liler de bahçede toplandı.

Toplanan CHP'liler ve adliyede günlük işlerin yürütülmesi için güvenlik önlemi alan polise saldırdı.

Polis ve kalabalık arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

O anlarda kameralar kayıttaydı.