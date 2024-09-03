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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesi ile yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılmıştı..

İmamoğlu, istinaf aşamasındaki "Ahmak Davası"na ilişkin Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı.

"CEZA MI KESECEKSİNİZ? HODRİ MEYDAN!"

Kararın onanacağı iddialarına değinen İmamoğlu, "Hodri meydan. Ceza mı keseceksiniz? Buyurun kesin" dedi.

"HİÇBİR HUKUKÇU AHMAK DİYE BİR KELİMEDEN CEZA KESMEZ"

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Her şey ortada. Bin tane hukukçuya sorsanız bir tanesi ahmak diye bir kelimeden ceza kesmez. Ahmak kime denmiş? O belli. Bilirkişi raporu belli. Yapılan hamleler belli. Buradan dava üretiyorsun. Ayıptır. Bunu kendine reva gören iktidar bu işin mesulüdür. Hodri meydan. Ceza mı keseceksiniz? Buyurun kesin.



Size söz: Bu millet ayağa kalkar. Bu millet size Yargıtay kararı verene kadar, o süreyi göstermez, evinize yollar. Onun da yöntemi belli. Erken seçim gelir.