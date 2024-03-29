Ekrem İmamoğlu Alevilere meydan okudu: Size ihtiyacım yok Ekrem İmamoğlu'nun Alevilerle bir araya geldiği toplantıda tansiyon yükseldi. İBB Başkanı İmamoğlu, Alevileri çok kızdıracak sözler sarf etti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Alevi gruplarıyla bir araya geldi.

Düzenlenen programda; Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılanlar nedeniyle Ekrem İmamoğlu'na yönelik öfke büyüktü.

Kılıçdaroğlu'nun sırtından hançerlendiğini savunan Aleviler, Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenince ortamda tansiyon iyice yükseldi.

Ekrem İmamoğlu, Alevi dedelerinin tepkilerine çok tartışılacak bir şekilde cevap verdi.

Aleviler İmamoğlu'na oy vermeyecek

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, Alevi dedelerine "Siz olsanız da olmasanız da ben Ekrem İmamoğlu'yum, kazanıyorum." diye cevap verdi.

Bu sözler ortamda tansiyonun daha da yükselmesine neden oldu.

Yaşanan tartışmaları Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür köşesine taşıdı.

Ekrem İmamoğlu'nun Alevilere yönelik uzun süredir devam eden bu tavrı, Alevi camiasında büyük tepkiyle karşılanıyor.

Muhalif Aleviler, İstanbul'da aday çıkaran DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'ı kendilerine daha yakın olarak görüyor.