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    Ekrem İmamoğlu, Ali Koç'a cevap verdi

    Ekrem İmamoğlu, Ali Koç'a cevap verdi

    Bordo mavili kravat takması nedeniyle eleştirilen Ekrem İmamoğlu, 'İmamoğlu Koç ailesinin projesidir' komplosunu yıktığı için Ali Koç'a teşekkür etti.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 19:37
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 19:42
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uğur Dündar'ı bordo mavili kravatla ziyaret etti.

    İmamoğlu, ziyareti sırasında Uğur Dündar'a bir de kitap hediye etti.

    Bunun üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bordo mavili kravat takan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler kullandı.

    "Umarım Fenerbahçeliler, İmamoğlu'na hangi şehrin başkanı olduğunu hatırlatmaz"

    Aynı zamanda hediye edilen kitapta sarı-lacivertliler aleyhine sözler olduğunu ifade eden Ali Koç, "Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü." ifadelerini kullandı.

    Ekrem İmamoğlu, Ali Koç a cevap verdi #1

    "Bu dilin saygın Koç ailesine zarar vermemesi dileğiyle"

    Ali Koç'a cevap da gecikmedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

    Açıklamasında 'İmamoğlu Koç ailesinin projesidir' diyenlerin tezinin çürüdüğünü söyleyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Koç Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un açıklamasını dinledim. “İmamoğlu Koç ailesinin projesidir” komplosunu yıktığı için teşekkürler.

    İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe’nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi’ne zarar vermemesi dileğiyle…"

    Ekrem İmamoğlu, Ali Koç a cevap verdi #2

    Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki

    Ekrem İmamoğlu, Ali Koç a cevap verdi #3


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