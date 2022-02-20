Haberler

Gündem Haberleri

Ekrem İmamoğlu, Almanya'da İngilizce konuştu

Ekrem İmamoğlu, Almanya'da İngilizce konuştu

Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı İngilizce konuşması sosyal medyada gündem oldu.