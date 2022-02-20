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Ekrem İmamoğlu, Almanya'da İngilizce konuştu
Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı İngilizce konuşması sosyal medyada gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 20.02.2022 - 00:53
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya gitti.
İmamoğlu, Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla beraber düzenlenen bir panelde bir araya geldi.
İNGİLİZCESİ YİNE ALAY KONUSU OLDU
Alman basınında bulunduğu toplantıda açıklamalarda bulunan İmamoğlu, yine İngilizcesiyle sosyal medyanın diline düştü.
KAĞITTAN OKUDU
Öte yandan aksan problemi yaşayan İmamoğlu'nun elindeki kağıttan okuyarak konuştuğu da gözlerden kaçmadı.
Sosyal medya kullanıcıları, İmamoğlu'nun İngilizcesiyle ilgili yaptığı yorumlarda "Yalvarırım Türkçe konuş, çevirmenler yardım etsin" tavsiyesinde bulundu.
Ekrem İmamoğlu, Almanya'da İngilizce konuştu VİDEO