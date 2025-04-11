Ekrem İmamoğlu: Bana bakan Atatürk'ü görür

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde başka bir davada hakim karşısına çıktı.

İMAMOĞLU TEHDİT DAVASINDA HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler söylediği iddiasıyla yargılanan İmamoğlu'nun, ‘Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', ‘tehdit' ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

"BENİ KÖYDEKİ ARKADAŞLARIMA SORUN"

İmamoğlu bu kapsamda, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda savunma yaptı.

Kendisinin kavgacı değil barıştırıcı olduğunu iddia eden İmamoğlu, "Gidin köydeki arkadaşlarıma sorsun savcılık. Ben hep barıştırıcıyım." dedi.

"BANA BAKAN ATATÜRK'Ü GÖRÜR"

Adının terörle yan yana getirilmesine de tepki gösteren İmamoğlu, kendisini Atatürk'e benzetti.

İmamoğlu, "Beni terörle yan yana getirecek adamın alnını karışlarım. Bana bakan Türk bayrağını görür, Atatürk’ü görür, Türk milletini görür. Kimse beni kendisiyle karıştırmasın." dedi.

İmamoğlu'nun savunmasının tamamlandığı davada, duruşma 16 Haziran'a ertelendi.