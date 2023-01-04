Ekrem İmamoğlu belediyede işe alınan teröristleri savundu

Terörle iltisakı olduğu belirlenen Ömer Keleş ve Muharrem Kılıç’ı savunmaya devam eden İmamoğlu, biri için ‘geçici işçi, ot biçiyor’ derken, diğeri için ise ‘çalışmaya devam edecek’ dedi.

Geçtiğimiz günlerde belediyelerde terörle iltisaklı personellerin işe alınmasıyla ilgili tartışmalar alevlenmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan karşılıklı açıklamalar gelmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu bugün bir kez daha kameraların karşısına geçerek terör örgütüyle ilişkisi bulunan çalışanları savundu.

'Geçici işçi, ot biçiyor çapa yapıyor' diyerek savunmaya çalıştı

İBB'de çalıştığı ortaya çıkan Botan Erciş kod adlı Ömer Keleş için konuşan İmamoğlu, "Ömer Keleş 5 aylık geçici mevsimlik işçi. 5 ay çalışıp ayrılmış. Ot biçiyor ve çapa yapıyor ya bu arkadaşımız Adli sicili temiz bir vatandaşımız ve kaydı yok." dedi.

İmamoğlu'nun sicil kaydı dediği Ömer Kılıç'a ilişkin şu bilgiler yer alıyor;

-2016 yılının ağustos ayı içerisinde Bingöl’de kırsal alanda faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda ele geçen dökümanlarda Botan Erciş kod adlı Ömer Keleş isimli teröristin sözde kimlik kartı bulundu.

Terörle ilgili çok sayıda suçtan işlem gördü

-2017 yılında “Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma”, 2016 yılında 6136 SKM Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar”, 2019 yılında “Hakaret”, 2020 yılında PKK/KCK terör örgütünün faaliyetleri kapsamında çeşitli suçlardan işlem gördü.

-4 Mayıs 2017 tarihinde ise “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütlerine Üye Olma” suçundan cezaevine girdi ve 18 Ekim 2018’de tahliye oldu.

Terörle iltisaklı bulunan Ömer Keleş ile ilgili açıklamasıyla şaşırtan İmamoğlu bununla yetinmedi.

"Çalışmaya devam edecek"

İmamoğlu daha sonra yine terörle iltisakı bulunan şehit yakını dediği itfaiye kadrosunda bulunan Muharrem Kılıç'ı savundu.

İBB Başkanı itafiye eri Muharrem Kılıç'a ilişkin ise, "Kamuoyunda çok tartışılan şehit yakını olan itfaiye erimiz. Şimdi bu ailede de korku içerisinde. Deşifre yapıyor bi de bu ülkenin bakanı. Evladımızın hayati tehlikesi var diye arkadaşlarımızı aradı ailesi biliyor musunuz? Bir müddet izin verdik itfaiye erimize. Muharrem Kılıç, 6 Nisan 2021’de sınavları geçerek itfaiye girmiş. Açıkçası şehit yakını itfaiye erimiz çalışmaya devam edecek. Bu yalanı ve iftiraları atanlar gidecek." şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu belediyede işe alınan teröristleri savundu VİDEO



İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy paylaştı

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terörle iltisaklı bulunan Muharrem Kılıç ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ismi geçen kişinin kamu kurumlarından daha önce reddedildiğine ilişkin belgeleri yayınlamıştı.

Ersoy, İBB çalışanın sicilini de kamuoyuyla paylaşmıştı.

Örgüte katılmaya çalışırken yakalandı

Kılıç'a ilişkin ise ek olarak şu bilgiler yer almakta;

-2014 yılının ekim ayında Siirt/Pervari/Yapraktepe köyünde PKK/KCK terör örgütü iş birlikçileri tarafından beraberindeki 3 şahısla birlikte örgüte katılmaya çalışırken yakalandı.

-2016 yılının eylül ayında Bingöl/Merkez/Üçyaka köyünde yakalanan PKK iş birlikçilerinin üzerinden ele geçirilen örgüt mensupları sicilleri arasında isminin bulunduğu öğrenildi.