Ekrem İmamoğlu, belediyeye ait tekneyi makam aracı yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyeye ait çevre denetleme teknesini özel makam aracı yaparak günlük 12 bin liraya kadar maliyete neden olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı olduğu günden itibaren Ekrem İmamoğlu'nun skandalları gündemden düşmüyor.

Doğal felaketler sırasında gittiği tatiller ve yediği yemeklerle çokça tepki çeken İBB Başkanı İmamoğlu, bu kez belediyeye ait bir tekne nedeniyle gündemde.

BELEDİYENİN TEKNESİNİ MAKAM ARACI YAPTI

İmamoğlu'nun, belediyeye ait olan ve çevre denetleme görevi yürüten Çevre 1 isimli tekneyi kendisine makam aracı olarak tahsis ettiği ortaya çıktı.

TOPLAM 256 KEZ KULLANDI

Başkan, bu araçla evden işe-işten eve ve bazı ziyaretlerine deniz yoluyla gitti, toplamda 256 kez sefer yaptı.

Belediyeye ait aracın makam aracına dönüştürülmesinin yanında bu olayın maliyeti de dikkat çekiyor.

GÜNLÜK MALİYETİ 12 BİN LİRA

Sabah'tan Muhammed Uzun'un haberine göre, İBB Başkanı İmamoğlu'nun özel kullanım aracı haline getirilen tekne ile izlediği rotada günlük yakıt maliyeti 12 bin liraya ulaşıyor.

TOPLAM MALİYET 3 MİLYONU GEÇTİ

İmamoğlu'nun bu deniz yolu seçimi ise toplamda 3 milyon 72 bin liraya mal oldu.

Göreve gelmeden önce İBB'de israfı bitiraceğini söyleyen İmamoğlu'nun bu son skandalı, sosyal medya olmak üzere birçok mecrada tepkiye neden oldu.

Hatırlanacağı üzere İBB'de İmamoğlu dönemi başladığında yapılan ilk işlerden birisi, İBB'ye ait bazı araçların israf oldukları gerekçesiyle Yenikapı'ya dizilerek sergilenmesiydi.