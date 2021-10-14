Ekrem İmamoğlu: Ben niye para harcayayım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek Dolmabahçe-Levazım Tüneli ile ilgili, “Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?” deyince, tepki çekti.

İstanbul'un trafik sorunu her geçen büyürken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımını durdurduğu Dolmabahçe-Levazım Tüneli ile ilgili konuştu.

Projenin yakınında bulunan Maçka Parkı’nda inceleme yaparken konuşan İmamoğlu, 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek proje için “Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bitirilmesi halinde Taksim, Kabataş, Kağıthane, Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy bölgelerindeki trafiği rahatlatacak projeyle ilgili yaptığı bu açıklaması, tepkileri de beraberinde getirdi.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI’NDAN TEPKİ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İmamoğlu'nun sözlerine şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Bunu biz düşünemedik!.. İstanbul'a; tüneller, yollar, köprüler, sayısız eser kazandırdık ama trafik sorununda çözümün, ulaşım projelerini durdurmak olduğunu düşünemedik. Metro ile tüneli birbirinin alternatifi olarak gören bu anlayış, trafik sorununa hiçbir çözüm getiremez. AK Partili İBB döneminde inşasına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli, iki ayrı tüp şeklinde projelendirildi. Her biri 3 bin 850 metre uzunluğuna sahip tünelin toplam uzunluğu 7 bin 700 metre. Her bir tüpte 2 şeritli yol planlandı.

“220 MİLYON TL'LİK YATIRIM YAPILMIŞTI”

Proje sayesinde; Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçlar; Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekti. Böylece Dolmabahçe-Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecekti. AK Parti döneminde yapımı hızla devam eden projede, tünelin 1400 metrelik kısmının imalatları tamamlanmıştı. Bugüne kadar da yaklaşık 220 milyon TL'lik yatırım yapılmıştı. İstanbul trafiğine adeta can suyu olacak, özellikle maç günlerinde sıkışan trafiğe nefes aldıracak proje; CHP'li İBB yönetimi tarafından durduruldu.”