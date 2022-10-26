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Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan'da trafik kazası geçirerek yaralanan Binali Yıldırım ve yaralı maden işçileri için Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne geldi.