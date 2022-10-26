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    Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan'da trafik kazası geçirerek yaralanan Binali Yıldırım ve yaralı maden işçileri için Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne geldi.
    • 26.10.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 12:14
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    Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, 20 Ekim'de resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Binali Yıldırım, programın ardından dönüş yolunda trafik kazası geçirdi.

    Bir operasyon daha geçirdi

    Yıldırım ile birlikte araçta bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci, kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

    Ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirilen Binali Yıldırım'ın tedavisi başarıyla sürerken, kırık nedeniyle dün bir ameliyat daha geçirdiği açıklandı.

    Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yıldırım'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

    Maden işçileri ve İETT şoförünü de ziyaret etti

    Öte yandan aynı hastanede tedavi gören Bartın'daki yaralı maden işçilerini ve metrobüs kazasında yaralanan İETT şoförü Mahsun Kibar'ı da ziyaret etti.

    Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti #1


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