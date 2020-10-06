Ekrem İmamoğlu, camiye gitmediği eleştirilerine yanıt verdi

Ekrem İmamoğlu, ibadetin gizli yapılması gerektiğini ve bunun Allah ile kendisinin arasında olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Özdemir'in YouTube'daki programına konuk oldu.

Özdemir'in sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu; İBB seçimlerinden önce camiye gidip Kur'an-ı Kerim okuduğu, ancak seçimleri kazandıktan sonra camilerde fazla görülmediği yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.

Cüneyt Özdemir, "Ekrem İmamoğlu Cuma namazlarına gitmiyor diye bir eleştiri var. Seçim döneminde İmamoğlu'nu Yasin okurken görüyorduk. Cuma namazlarını kaçırmadığını görüyorduk. Böyle bir polemik doğduğu için soruyorum. Gitmiyor musunuz? Daha önce gidiyordunuz da daha görünürdü, şimdi görünmez mi oldu?" diye sordu.

"BENİM DEDEMİN DE CAMİYE GİTTİĞİNİ KİMSE BİLMEZDİ"

Ekrem İmamoğlu, "Seçim döneminde birkaç enstantane ortaya kondu. Her yerde gösterildi. Pandemide birkaç kez gidemedim. Zaten pandemi döneminde camilere gidilmemesi tavsiye edilmişti. Benim rahmetli dedemin de camiye gittiğini kimse bilmezdi. Babamın da gittiğini ben de bilmiyorum, görmüyorum. Bu iş öyle yapılır.

Cüneyt Özdemir'den Ekrem İmamoğlu'na namaz sorusu VİDEO





"YAPARIM İBADETİMİ GİDERİM EVİME"

Yaparım ben ibadetimi giderim evime. O Allah'la benim aramda. Bu işe o kadar alınıyorum ki..

"İNANAN İLE İNANMAYAN ARASINDA FARK YOK"

İnanan ile inanmayan arasında bence hiçbir fark yok. Bana inancım da bunu emrediyor."