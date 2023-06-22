Ekrem İmamoğlu CHP adaylığına bir kez daha kaçamak cevap verdi

CHP'de iç hesaplaşma İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla tavan yaptı.
Parti tabanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin istifa etmesi gerektiğini düşünürken, CHP yönetimi bu çağrılara kulak tıkıyor.
Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği bazı isimler değişim vurgusu yapmasına rağmen herhangi bir şekilde harekete geçen olmadı.
Harekete geçmeyen bu isimlerin başında ise Ekrem İmamoğlu geliyor.
Değişim istese de bir türlü harekete geçmiyor
İmamoğlu bugün, “İstanbul’a Hizmette 4. Yıl” sunumu gerçekleştirdi.
Konuşmasında bir kez daha "değişim" vurgusu yapan İmamoğlu, partisi CHP'ye "belediyeleri kaybedebiliriz" mesajı verdi.
'Değişim' mesajı vermekten öteye gidemeyen İmamoğlu'na açık açık 'Yapılması planlanan kurultayda aday olacak mısınız?' diye soruldu.
İmamoğlu ise yine kaçamak cevaplar vererek bir kez daha açık açık 'CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturmak istiyorum' diyemedi.
Yine adayım diyemedi
Konuyla ilgili sözlerinde yalnızca göndermeler olan İmamoğlu'nun ifadeleri şu şekilde:
“Sayın Genel Başkanımızla ilgili 'çekil' gibi tarifler benim adıma kullanılamaz, mümkün değil. Her şeyden önce hadsizlik olur. Süre vermek de mümkün değil. Ama bu haftayı önemsediğimi kendisi de biliyor. Sürece dair bir tarih beklendiği doğrudur. Şahsi bir mesele değildir. Toplumsal bir beklentidir. Beklentileri karşılayan bir grup toplantısı mı olmuştur? Bu halkın takdiridir. Ama benim beklentilerimi karşılamamıştır. Bir başka husus; CHP Genel Başkanlığına aday olmak gibi bir kavram da hiç konuşulmadı. Ben bir makam biçmedim. Ayrıca şunu da söylemek isterim, ben tamamen bir değişim sürecine talip olduğumu ifade ettiğim doğrudur. Bu bir süreç tarifidir, makam tarifi değildir.”