Ekrem İmamoğlu CHP adaylığına bir kez daha kaçamak cevap verdi 'İstanbul’a Hizmette 4. Yıl' sunumu düzenleyen Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı ile ilgili yine kaçamak cevaplar verdi. İmamoğlu bir kez daha 'CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturmak istiyorum' diyemedi.

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CHP'de iç hesaplaşma İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla tavan yaptı.

Parti tabanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin istifa etmesi gerektiğini düşünürken, CHP yönetimi bu çağrılara kulak tıkıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği bazı isimler değişim vurgusu yapmasına rağmen herhangi bir şekilde harekete geçen olmadı.

Harekete geçmeyen bu isimlerin başında ise Ekrem İmamoğlu geliyor.

Değişim istese de bir türlü harekete geçmiyor

İmamoğlu bugün, “İstanbul’a Hizmette 4. Yıl” sunumu gerçekleştirdi.

Konuşmasında bir kez daha "değişim" vurgusu yapan İmamoğlu, partisi CHP'ye "belediyeleri kaybedebiliriz" mesajı verdi.

'Değişim' mesajı vermekten öteye gidemeyen İmamoğlu'na açık açık 'Yapılması planlanan kurultayda aday olacak mısınız?' diye soruldu.

İmamoğlu ise yine kaçamak cevaplar vererek bir kez daha açık açık 'CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturmak istiyorum' diyemedi.

Yine adayım diyemedi

Konuyla ilgili sözlerinde yalnızca göndermeler olan İmamoğlu'nun ifadeleri şu şekilde: