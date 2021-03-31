İBB Başkanı İmamoğlu, katıldığı canlı yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a aşık bir cumhurbaşkanı olarak kendisini uzaktan sevdiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, KRT TV'nin canlı yayın konuğu oldu.

Programın moderatörü Gürkan Hacır, İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasındaki ilişkiyi sordu.

"BENİ UZAKTAN SEVİYOR"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum. İstanbul'da yaşayan bir Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyorsunuz. İstanbul'a aşkından bahseden bir Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyorsunuz. Kendi partisi var, ülkeyi yönetiyor ama çok başarılı bir iş yapan Cumhuriyet Halk Partili de bir Ekrem İmamoğlu var. Sevgi var, saygı da var ama iki arada bir derede kalmış bir durum da var." dedi.

Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı beni uzaktan seviyor VİDEO