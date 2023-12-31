Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini taklit etti! Bir olacağız, diri olacağız... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız" ifadelerini kullanan Ekrem İmamoğlu alay konusu oldu.

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ensonhaber.com

Türk siyasi gündeminde yerel seçim heyecanı yaşanıyor.

Partiler 31 Mart 2024 için hazırlıklarına sürat katarken, belediyeler için düşünülen isimler de belli oluyor.

Seçimlerde büyük bir öneme sahip olan İstanbul’da da adaylar bir hayli merak ediliyor.

CHP'nin bu dönem de adayı İstanbul'un mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özendi

Geçtiğimiz gün İmamoğlu, Beşiktaş’taki Barbaros Meydanı açılışında İstanbullularla bir araya geldi.

"Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız"

Burada konuşma yapan Ekrem İmamoğlu’nun sözleri arasında “Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız!” İfadeleri dikkat çekti.

Öyle ki bu cümle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarında sık sık kullandığı ifadeler arasında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemen hemen her konuşmasında “Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız” sloganını vurguladığı biliniyor.

"Bir bu kalmıştı.."

Ekrem İmamoğlu’nun bu ifadeyi kullanması ise sosyal medyada alay konusu oldu.

Bazı kullanıcılar, “Çökmediği bir slogan kalmıştı” yorumunu yaptı.