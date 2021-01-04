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Ekrem İmamoğlu da Boğaziçili öğrencilere destek çıktı

Ekrem İmamoğlu da Boğaziçili öğrencilere destek çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden öğrencilere destek veren İmamoğlu, "Partizanlığı her yerden söküp attığımızda çok güçlü bir ülke olacağız." dedi.