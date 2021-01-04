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    Ekrem İmamoğlu da Boğaziçili öğrencilere destek çıktı

    Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden öğrencilere destek veren İmamoğlu, "Partizanlığı her yerden söküp attığımızda çok güçlü bir ülke olacağız." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 21:42
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    Ekrem İmamoğlu da Boğaziçili öğrencilere destek çıktı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'yu rektör olarak atadı.

    Gerçekleşen atamanın ardından okul öğrencileri ve akanemisyenler büyük tepki gösterdi.

    İMAMOĞLU BOĞAZİÇİ ÖĞRENCİLERİNE DESTEK ÇIKTI

    Bugün okulda protesto gösterisi düzenleyen öğrencilere HDP'den sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan da destek geldi.

    İmamoğlu, "Partizanlığı her yerden söküp attığımızda çok güçlü bir ülke olacağız. Ülkenin en güzel beyinleri yurtdışına gitmeyecek. Her görüşten gençler geleceğimiz için birlikte çalışacaklar o zaman. #BoğaziçiÜniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin haklı mücadelesinin yanındayım." ifadelerini kullandı.

    Ekrem İmamoğlu da Boğaziçili öğrencilere destek çıktı #1

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