Ekrem İmamoğlu 'değişim' manifestosunu yayınladığı web sitesini paylaştı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim manifestosunu yayınlayarak destekçilerinden görüş ve önerilerini isterken manifestoda, "İktidar alternatifi olmayı başaramayan bir muhalefet yapısıyla karşı karşıyayız" denildi.

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2023 seçimlerinden sonra CHP'nin içinde başlayan değişim rüzgarında bir eşik daha atlandı.

Çağrılara kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu, MYK'yı değiştirdikten sonra yola devam kararı aldı.

Eğer partide değişim yaşanmazsa yerel seçimlerde büyükşehirlerin de kaybedileceğini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.

Parti içinde ve muhalefet medyasında da ayrılığa yol açan bu krizde Ekrem İmamoğlu'ndan Kurban Bayramı'nın ardından etkili bir hamle bekleniyordu.

İBB Başkanı beklenen hamleyi yaptı.

Bir manifesto yayınlaması beklenen İmamoğlu, beklenen web sitesinin açıldığını duyurdu.

"İktidar alternatifi olmayı başaramayan bir muhalefet"

İktidar değişiminde bir fırsatın kaçırıldığına dikkat çekilen manifestoda şu ifadelere yer verildi:

"İktidar alternatifi olmayı başaramayan bir muhalefet yapısıyla karşı karşıyayız.



Son yıllarda Türkiye’nin muhalif partileri demokrasinin korunmasında yetersiz kaldılar.



Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Muhalefette değişimin anahtarı Cumhuriyet Halk Partisi’dir."

"Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz"

Sosyal medya hesabından duyuru yapan İmamoğlu, "Değişime davet: CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.