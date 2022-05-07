Ekrem İmamoğlu eleştirilere meydan okudu, tepkiler çığ gibi büyüdü

Ekrem İmamoğlu, Nagehan Alçı ile fotoğrafı üzerine yapılan eleştirileri umursamadığını, bunların vız gelip tırıs gideceğini söyledi. Parmak sallayarak konuşan İmamoğlu, "akıllı olun" diye tehdit etti.

Türkiye, 2023 yılında yapılması planlanan seçimlere hazırlanırken muhalefette adaylık konusunda tartışmalar var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olmak istediğini açık bir şekilde söylediği günlerde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir grup gazeteciyle birlikte Karadeniz turuna çıktı.

İmamoğlu'nun Karadeniz turuna katılan gazeteciler arasında Nagehan Alçı'nın da yer alması muhalefette büyük rahatsızlığa neden oldu.

Ekrem İmamoğlu'na yandaşlığıyla bilinen Fazıl Say, Atilla Taş, Levent Üzümcü ve Şahan Gökbakar gibi isimler duruma isyan etti.

Tepkiler devam ederken İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun, tartışmaların 200-300 kişi arasında devam ettiğini bunları önemsemediklerini söyledi.

Ongun'un sözleri tartışmaları iyice alevlendirdi.

Ancak Ekrem İmamoğlu'nun son açıklaması bardağı taşıran son damla oldu.

Katıldığı programda konuşan Ekrem İmamoğlu, kendisini eleştirenlere adeta meydan okudu.

"Vız gelir tırıs gider, akıllı olun!"

"Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Benimle aynı düşündüğünü aynı şeylere inandığını söyleyen ne yazık ki anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma içinde olanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunların içerisinde farkında olup yapanlar da olabilir ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider." diyen Ekrem İmamoğlu, parmak sallayarak "Bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyorum." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Nagehan Alçı eleştirilerine cevap verdi: Vız gelir tırıs gider VİDEO

Twitter'da takipçi sayısı erimeye başladı

Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleri, sosyal medyada anında karşılık buldu.

İmamoğlu göreve geldiği günden bu yana ilk kez Twitter'da onbinlerce takipçi kaybetti.

Muhalif medyada Murat Ongun'un istifasını isteyenler oldu.

Eleştirilere parmak sallayarak cevap

Ekrem İmamoğlu'nun kendisini eleştirenleri parmak sallayarak tehdit etmesi tepkilerin büyüyerek devam etmesine neden oldu.

Karadeniz turunda muhalif medyayı kızdıran 'lüks' ayrıntılar

Öte yandan, Karadeniz turuyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

TELE1'in haberine göre; Ertuğrul Özkök ve Nagehan Alçı'ya Karadeniz turunda özel lüks bir araç temin edildi ancak diğer gazeteciler standart bir minibüste yolculuk yaptı.

Haberde, tüm gazetecilerin ekonomi sınıfında uçtuğu ancak Ertuğrul Özkök'ün business class'ta uçtuğu ayrıntısına da yer verildi.

Şahan Gökbakar'dan Ekrem İmamoğlu'na: Konuştukça daha da kötüye gidiyor her şey..

Şahan Gökbakar, Twitter hesabından, "Konuştukça daha da kötüye gidiyor her şey.. Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü.. "Herkes konuşacak, konuşacağız' diyorken, vız gelir tırıs gider, hiç umurumda değil'e evrilen bir üslup. Sanki eski bir filmi yeniden izliyor gibi.. Yeni film hiç gelmeyecek mi?" diye sordu.

Ece Üner: Kapattık, bitti

Gazeteci Ece Üner de Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren isimlerden biri oldu.

Üner, "Fragman fena değildi, filmin geri kalanı çok kötü çıktı.. Kapattık, bitti" diye yazdı.

Atilla Taş ümidini kesti

Atilla Taş ise, "Bir kere daha anladık ki bu ülkede hiçbir şey güzel müzel olmayacak! Böyle gelmiş böyle gidecek, korkarım vallah!" ifadelerini kullandı.

Ahmet Şık: Her şey güzel olacaktı..

Ahmet Şık da İmamoğlu'na tepkisini dile getiren isimlerden oldu.

HDP'li Ahmet Şık, “Her şey güzel olacaktı” lakin “Akıllı olmamız” istendi." dedi.

Kibir, TT oldu

Ekrem İmamoğlu'na tepkiler tüm sosyal medya mecralarında devam ediyor.

Twitter'da "Kibir" TT listesine girdi. İçinde "kibir" yer alan 13 binden fazla tweet atıldı, hepsinin hedefi de Ekrem İmamoğlu.