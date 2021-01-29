Ekrem İmamoğlu, Esenler Otogarı'nı anlattı

Halk TV canlı yayınına konuk olan Ekrem İmamoğlu, Esenler Otogarı'nda yaşanan değişimi uzun uzun anlattı. Özlem Gürses'i gezdirmeye davet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de Özlem Gürses'in '20. Saat' programına konuk oldu.

İmamoğlu, İstanbul'da şu zamana dek neler yapıldığıyla ilgili gelen soru üzerine uzun uzun Esenler Otogarı'nı anlattı.

"GÜNDE 100 BİN İNSANIN GİRDİĞİ İSTANBUL'UN CAN DAMARI"

Otogarın pırıl pırıl olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu, "2019 Haziran'ında otogarı devraldığımız haliyle İstanbul'u devraldığımız hali birbirine çok yakın. Günde 100 bin insanın girdiği İstanbul'un can damarı noktalarından birisi. Ama altı çürümüş." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu Halk TV'de Esenler Otogarı'nı anlattı- İZLE

İMAMOĞLU, ESENLER OTOGARI'NI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Otogarın yeni halini öve öve bitiremeyen İmamoğlu, Özlem Gürses'i Esenler Otogarı'na davet etti.

Otogarda kütüphanenin ve gençlik merkezinin de açıldığını söyleyen İmamoğlu, Gürses'e yönelik, "Gelin bir gün sizi gezdireyim." ifadelerini kullandı.