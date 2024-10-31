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Haber Merkezi

Esenyurt Belediyesi Türkiye kamuoyunun gündemine oturdu.

CHP ve DEM ittifakıyla seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanması sonrası belediyeye kayyum atandı.

Kayyum ve tutuklama kararı sonrası ise CHP ve DEM Parti Esenyurt'ta toplanarak tepki eylemi için bugün miting düzenlendi.

Düzenlenen mitingde ise CHP adına ilk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sahneye çıktı.

40 DAKİKA KONUŞTU

Esenyurt'a atanan kayyumu ve Ahmet Özer'in terör bağlantısı nedeniyle tutuklanmasını eleştiren Ekrem İmamoğlu yaklaşık burada 40 dakika konuşma gerçekleştirdi.

TÜM KONUŞMASINI KAĞITTAN OKUDU

Ancak İmamoğlu'nun tüm konuşmasını önceden hazırlanan bir kağıttan okuması ise dikkatlerden kaçmadı.