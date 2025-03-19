Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

CHP kurultayındaki şaibe iddiaları, belediyelerdeki yolsuzluklar, kent uzlaşısı soruşturması, ve "sorunlu" diploma...

Sabah saatlerinde, terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi gözaltına alındı..

CHP'DE PROTESTOLAR

İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınması sonrası CHP'de protesto gösterileri düzenleniyor.

İSTANBUL'DA 4 GÜN BOYUNCA GÖSTERİLER YASAKLANDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığı duyuruldu.

MUĞLA'DA POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Muğla'da CHP'liler ve vatandaşlar, CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Topluluk daha soran sloganlar atarak Muğla Adliyesine yürüdü. Adliye önünde polis barikatıyla karşılanan grup protestolarına devam etti. Bazı vatandaşlar ise polisin üzerine yürüdü.

Polisin, topluluğa biber gazı sıkmasıyla ortalık karıştı. Yaşanan arbede de biber gazı yiyenler arasında bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü öfkelenerek sinirlerine hakim olamadı..

"AHLAKSIZ ADAM NİYE SIKIYORSUN"

Polislere saldıran Ünlü, "Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun" diyerek polisin üzerine yürüdü.

Barikata vuran Ünlü, olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı..

EYLEMLERİN SEMBOLÜ OLDU

İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası eylemler sürerken gösterilere katılan bir kişi eylemin sembolü olarak öne çıktı.

'Duran adam' sembolü farklı yorumlara yol açtı.