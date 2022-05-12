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    Ekrem İmamoğlu Fazıl Say'ın babasını anma töreninde yer almadı

    Ekrem İmamoğlu Fazıl Say'ın babasını anma töreninde yer almadı

    Fazıl Say'ın babası Ahmet Say için gerçekleştirilen törende Canan Kaftancıoğlu'nun yer alıp Ekrem İmamoğlu'nun bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 13:11
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    Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın  babası Ahmet Say dün hayatını kaybetti.

    Ayrıca müzik yazarı-eğitimcisi ve edebiyatçı olan Ahmet Say için de bugün  Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde tören düzenlendi

    Törende ise siyaset ve sanat camiasından birçok kişi Fazıl Say'ı bu hüzünlü gününde yalnız bırakmadı.

    Kaftancıoğlu geldi İmamoğlu gelmedi

    CHP'den temsili olarak törende İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yer aldı.

    Ancak gözler;  Karadeniz Turu nedeniyle başlayan tartışma sonrası Fazıl Say'la arası bozulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aradı. İmamoğlu bu törende yer almadı.

    Destek verdiğim için pişmanım

    Hatırlanacağı üzere Fazıl Say İmamoğlu için "Yakınları bile Ekrem İmamoğlu'nu eleştirirken ben onu savundum ve mağdur edildim." diyerek İmamoğlu'na verdiği destekten ötürü pişman olduğunu açıkladı.

    Ekrem İmamoğlu Fazıl Say ın babasını anma töreninde yer almadı #1

    Ekrem İmamoğlu Fazıl Say ın babasını anma töreninde yer almadı #2

    Ekrem İmamoğlu Fazıl Say ın babasını anma töreninde yer almadı #3

    Fazıl Say: İmamoğlu'nu savunduğum için toplumdan özür dilerim

    Ekrem İmamoğlu Fazıl Say ın babasını anma töreninde yer almadı #4


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