İBB Başkanı İmamoğlu, yoğun kar yağışı olduğu gün İngiltere Büyükelçisi ile olan yemek randevusu üzerine gelen "Kılıçdaroğlu'nun haberi var mıydı" sorularına yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, E-5 Göztepe Köprülüğü Kavşağı altındaki dere ıslahı incelemelerinin ardından gazetecilerle sohbet etti.

Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul'u esir alan kar yağışı sırasında İngiliz Büyükelçisi ile yediği yemekten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberinin olup, olmadığı soruldu.

"GENEL BAŞKANIM YEMEĞİMİ NİYE TAKİP ETSİN"

CHP Lideri'nin yoğun bir dönemden geçtiğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Genel başkanım o kadar yoğun ki benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin. Genel başkanımızın işi başından aşkın, bizim işimiz başımızdan aşkın. Bu, sürecin biraz magazinsel tarafı bu.

Ekrem İmamoğlu: Genel başkanım yemeğimi niye takip etsin VİDEO

"BU İŞİN ESAS TARAFI MOBESE MESELESİ"

Ama esas ciddi tarafı MOBESE meselesidir. Kişisel hayata müdahale meselesidir. Kişisel hayata müdahale edenlerin hâlâ bir açıklama yapmaması meselesidir.

"KİŞİSEL HAYATA MÜDAHALE"

Niçin gidip İstanbul Valisi'ne bu konuda niye adım atmadınız diye sormuyorsunuz? Kişisel hayata müdahale edenlerin hâlâ bir açıklama yapmaması meselesidir. MOBESE'nin nasıl kullanıldığı belli hukukta. Suçlu tespiti için kullanılır. Ve onun dışında hiçbir şekilde kullanılamaz, servis edilemez.





"O KAMERANIN BAŞINDA OTURAN KİMDİ"



O kameranın başında kim oturuyordu, emniyet müdürü bunun için bu işin içinde mi, İstanbul Valisi bu işin içinde mi? Haberdar değillerse cevabını versinler."

"ALLAH BÖYLE SİYASİLERE AKIL VERSİN"

İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan teftişteki son duruma ilişkin de konuşan İmamoğlu, "Teftiş edilmek kadar doğal bir süreç yoktur. Bunun aklı vardır, bunun hukuku vardır. Bu akılsız ve hukuksuz bir süreç. Biri bağırdı, haykırdı, çağırdı diye bir uygulama başlatıldı. Nereye bakarsanız bakın kardeşim. Allah bu şekilde devam eden siyasilere akıl versin diye devam ediyorum, duam tutmadı ama Allah akıl versin demeye devam edeceğim." diye konuştu.

"HER VATANDAŞIMIZ KENDİ TÜRKÜSÜNÜ SÖYLER"

İmamoğlu, sosyal medyada İstiklal Caddesi üzerinde müzik yapan kişilerin engellendiğine yönelik iddialar üzerine ise "Bu ülkede yaşayan her vatandaşımız kendi türküsünü de söyler, şiirini de okur. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama var, böyle bir kastın olmadığı belirtilmiş. Ben bu açıklamayı muhatap alıyorum. Kişisel hatalar varsa da soruşturmalar açılır. 21.yüzyıldayız." dedi.