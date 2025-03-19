Ekrem İmamoğlu gözaltında: CHP'den genel merkez çağrısı geldi

Haber Merkezi

CHP yine terör bağlantısı ve yolsuzluk ile gündemde.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi, 'kent uzlaşısı' ittifakı kapsamında terör ve yolsuzluk soruşturmaları ile gözaltına alındı.

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından CHP'de olağanüstü gelişmeler yaşanıyor.

Genel Başkan Özgür Özel, Ankara'dan İstanbul'a gelirken parti içinde İmamoğlu'na destek için organizasyon planları başladı.

Bu kapsamda CHP Genel Merkezi'nden bir duyuru yapıldı.

PARTİLİLERE BULUŞMA ÇAĞRISI

Duyuruda, partililer saat 14.00'te ülke genelinde CHP binası önüne çağrıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Millet iradesi gözaltında!



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımızın yanındayız; baba ocağında buluşuyoruz.



Saat 14.00’te Genel Merkezimizde, il ve ilçe örgütlerimizde olacağız.