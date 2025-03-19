Ekrem İmamoğlu gözaltında: Her şey para kuleleri görüntüleriyle başladı

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CHP kurultayındaki şaibe iddiaları, belediyelerdeki yolsuzluklar, kent uzlaşısı soruşturması, adrese teslim ihaleler ve "sorunlu" diploma...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adı şaibe ve usulsüzlüklerle anılıyor.

CHP'DE SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Geçtiğimiz yıl yerel seçimlere günler kala CHP'de bir skandal patlak verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden birisi olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, bavullar dolusu parayı paketlerken görüntülenmişti.

PARA KULELERİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Görüntülerde, balyalar halinde masaya dizilen milyonlarca lira, çevresindeki kişiler tarafından tasnif edilerek etiketleniyor ve siyah seyahat valizlerine yerleştiriliyor.

Konu yargıya taşınırken CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kaydedilen 'para sayma' görüntülerine dair yargılama süreci, 22 sanığın duruşmasıyla başladı.

İBB'YE UZANAN YOLSUZLUK OPERASYONU SÜRECİ

Tüm bu süreç yaşanırken İBB'deki yolsuzluk operasyonuna ulaşan süreç tam da bu görüntülerle başladı.

ERKEN SEÇİMİ SİYASİ SIĞINAK YAPTI

Bunu bilen İmamoğlu, ön seçim tiyatrosuna girişti ve adaylığını kendine siyasi bir koruma kalkanı yaptı. İstanbul'u sorunlarıyla baş başa bırakıp özel jetlerle şehir şehir gezerek erken seçim çağrısı yaptı.

İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

İBB'ye ihale ve kent uzlaşısı soruşturması başlatılırken operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı.

Medya A.Ş’deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan kent uzlaşısı ile ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu 106 kişi de soruşturmaya eklendi.

Ekrem İmamoğlu'nun çıkar sağlamak için suç örgütü kurduğunu, örgütün iş insanlarını para vermeye zorladığını, rüşvet, belediye ihalelerindeki yolsuzluklar nedeniyle gözaltına alındığı açıkladı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada para kulelerine de yer verildi.

istanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönündeki beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası soruşturma başlatıldığı bildirildi.

PARA KULELERİNE GENİŞ YER VERİLDİ

Soruşturmada, İmamoğlu'nun suç örgütü elebaşı olduğu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan ve kendisine bağlı kişileri İBB Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesinin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği kaydedilen açıklamada, suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturan şüphelilerin, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kamuoyunda “CHP' de para sayma görüntüleri” başlığıyla paylaşılan video görüntüleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen başlanılan ve kamu davası açılan soruşturma neticesinde usulsüz bağış toplama olayıyla ilgili olarak ifadeleri alınan tanıkların başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok kişi hakkında, iş adamlarını para vermeye zorladıkları bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde “gizli kasa” diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları beyanları, yine İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin mülkiye müfettişliği tarafından tanzim edilen rapor neticesinde uyarınca soruşturmaya başlandı.