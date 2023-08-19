Ekrem İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli Türbesi'nde dua etti Hacı Bektaş Veli’yi anma törenleri kapsamında Nevşehir'e giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli’nin kabri başında dua okudu.

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ensonhaber.com

CHP'nin 14 ve 28 Mayıs'ta düzenlenen iki turlu seçimde aldığı yenilgi, parti içinde taşyları yerinden oynatmıştı.

CHP’deki değişim fırtınası başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olacağının sinyalini verdi.

İmamoğlu geri adım attı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin baskısıyla İmamoğlu, geri adım atarak 2024 yerel seçimlerinde yeniden İBB başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde de görüşme gerçekleştirdiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, İBB'nin ihtiyaç duyduğu kredilere onay verdiğini duyurmuştu.

Nevşehir'e gitti

İBB Başkanı İmamoğlu bu trafiğin ortasında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gitti.

60. Ulusal, 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılmak için ilçeye gelen İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret etti.

Dua istedi, dua etti

İmamoğlu karşılaştığı vatandaşlardan kendisi için dua etmelerini istedi daha sonra ise Hacı Bektaş Veli’nin kabri başında dua etti.

İmamoğlu, ziyaret sonrası alanda bekleyen ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla sohbet etti.

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde dua okumuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri kapsamında Hacıbektaş’a gitmişti.

Hacı Bektaşi Veli Türbesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, aslanlı çeşmeden su içerek Hacı Bektaş Veli’nin kabri başında dua etmişti.