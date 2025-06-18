İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ederken, yeni detaylar da gün yüzüne çıkıyor..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı.

ÇOK SAYIDA VİLLA, DAİRE, OFİS VE PARALAR TESPİT EDİLDİ

İmamoğlu'nun kendisi ve birinci derece akrabalarının mal varlıklarının detaylı şekilde incelendiği raporda, Ekrem İmamoğlu'nun haksız kazançla minimum 4 villa, 7 daire, 14 ofis, 637 bin 106 Euro ve 63 milyon 550 bin 151 lira elde ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

4 FARKLI RAPOR HAZIRLANDI

Raporda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MASAK’a 22 Ocak 2025 ve 3 Şubat 2025 tarihli 2 yazı gönderdiği, bu yazılara istinaden 25 Şubat, 4 Mart ve 17 Mart'ta Başsavcılığa 3 farklı rapor gönderildiği belirtildi. Soruşturmanın ilerlemesiyle savcılık tarafından 4 Mart’ta tekrar rapor istenmesi üzerine 4’üncü raporun 19 Mart günü hazırlandığına da yer verildi.

11 KEZ RAPOR TALEP EDİLDİ

Soruşturma kapsamında 19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı. Başsavcılık, ortaya çıkan bilgiler ışığında 29 Mart, 7 Nisan, 14 Nisan, 17 Nisan, 18 Nisan, 7 Mayıs, 8 Mayıs, 12 Mayıs, 15 Mayıs, 20 Mayıs ve 28 Mayıs’ta olmak üzere 11 kez yeni rapor hazırlanması konusunda MASAK’a yazı yazdı.

Bu yazılar doğrultusunda hazırlanan rapor, 4 Haziran’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

158 MİLYON LİRALIK FİRMA 48 MİLYON LİRAYA SATILDI

Yapılan çalışmalarda, Güllüce Tarımcılık A.Ş. isimli şirketin İmamoğlu İnşaat A.Ş.’ye devredilmesi sırasında usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

Yapılan değerlendirmede finansman kaynağının, İBB ve iştiraklerinden gelen paralarla Ali Nuhoğlu tarafından 2021'de kurulan ve 2 adet villa satın alan şirkete ait olduğu belirlendi. Raporda, şirketin devir tarihinde 158 milyon 323 bin 438 lira değerinde taşınmaza sahip olduğu, ancak devir sözleşmesinde 48 milyon lira değer biçilmesinin hayatın olağan akışı içerisinde normal bir durum olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Güllüce Tarımcılık A.Ş. isimli şirketin İmamoğlu İnşaat A.Ş.’ye kanuna ve ticari teamüllere uygun olmayan, adi bir sözleşme düzenlenerek, göstermelik bir bedelle devredildiği belirtilen raporda, sözkonusu sözleşmede bu göstermelik bedelin gizlenmesi amacıyla rastgele maddelerin eklendiği ve bir 'Arabuluculuk Sözleşmesi' düzenlendiği de tespit edildi. Ayrıca bu devre ilişkin İmamoğlu İnşaat A.Ş.’nin yasal defterlerine göstermelik borç kaydı yapıldığı ve ilgili şahısların ifadelerinde bu göstermelik fiyatı gizlemeye yönelik çabaların yer aldığı da aktarıldı.

VİLLANIN ÜCRETİ KÜLTÜR A.Ş.’DEN ALINAN PARAYLA ÖDENDİ

Raporda belirtilen 2’nci eylemde ise, İmamoğlu İnşaat A.Ş.’nin İnmari Prime Projesi kapsamında yaptığı villa satışları incelendi.

Değerlendirmede, İmamoğlu İnşaat A.Ş.’nin yüzde 50 - yüzde 50 paylaşım oranıyla inşaa ettiği 18 villadan oluşan projedeki 9 villanın arsa sahiplerine verildiği, şirkete kalan 9 villadan 3’ünün satıldığı belirtildi. Satılan villalardan birinin, Carsal Reklamcılık isimli şirket tarafından alındığı ve bu firmanın ödediği paranın finansman kaynağının İBB’nin iştiraki olan Kültür A.Ş.’den alınan ihale sonucu elde edilen gelir olduğu tespit edildi.

Paranın şirket ve kişi banka hesapları arasında dolaştırılmak suretiyle izinin kaybettirilmeye çalışılması, satın alma işleminin ticari bir satın alma işlemi olarak gösterilmesi, satın almaya ilişkin ticari fatura kesilmesi ve şirketin yasal defterlerine kaydedilmesi nedenleriyle para aklama suçunun işlendiğine kanaat getirildi. Ayrıca yapılan araştırmada, villayı satın alan gerçek kişinin şirketin genel müdürü olan Tuncay Yılmaz’ın eşi Selver Yılmaz olduğu ve paranın bir kısmının nakit yatırılması sebebiyle kaynağının belirlenemediği aktarıldı. Paranın geri kalan kısmının ise İBB iştiraki olan Ağaç A.Ş.’den Gürçam Süs Bitkileri şirketine aktarıldığı olduğu tespit edildi.

ELEKTRİK USTASINA MİLYONLARCA LİRALIK FATURA KESİLİP VİLLA FİYATINDAN DÜŞÜLDÜ

Raporda, İmamoğlu İnşaat A.Ş.’nin sattığı ikinci villayı satın alan kişinin ise, şirketin taşeron olarak elektrik işlerini yaptığı tespit edilen Mahmut Gültekin olduğu belirlendi. Gültekin’in, Tuncay Yılmaz’dan taşınmaz satın alan Hanife Boran’ın kardeşi olduğu tespit edilirken, villanın satış bedelinin bir kısmının yaptığı işlere karşılık kestiği fatura bedellerinden düşüldüğü, bir kısmının ise firmanın hesabına nakit olarak yatırılması sebebiyle kaynağının tespit edilemediği belirtildi.

Ayrıca, İmamoğlu İnşaat’ın yasal defterlerinde de çeşitli muhasebe hilelerinin yapıldığı bilgisine yer verildi.

ŞİRKET ÇALIŞANLARINA TAŞINMAZ SATIŞI

İmamoğlu İnşaat A.Ş.’nin başka bir projesi olan İnmari Oxygen Projesi’ndeki daire satışlarının da incelendiği raporda, şirket çalışanları Baran Gönül ile Burcu Beyazoğlu’na taşınmaz satışı yapıldığı belirlendi.

Mali profili uygun olmayan bu kişilerin, şirketin banka hesaplarına kaynağı belli olmayan yüksek miktarlarda nakit para yatırdıkları ve paranın izinin kaybettirilmesi amacıyla araya başka şirket ve kişi hesaplarının dahil edildiği tespit edildi. Ayrıca yapılan satışın ticari bir işlem olarak gösterildiği ve ticari fatura kesildiği ve bunların yasal defterlere kaydedildiği aktarıldı.

SATILAN OFİSLERİN FATURASI 2025’TE KESİLDİ

Raporda belirtilen 3’üncü eylemde, SSB Gayrimenkul A.Ş. ile Kameroğlu İnşaat A.Ş. ve ASOY İnşaat A.Ş. arasındaki işlemler incelendi. Yapılan değerlendirmede, SSB Gayrimenkul A.Ş.’nin satın aldığı villa karşılığında ödediği paraların satın aldığı şirketin hesaplarından nakit olarak çekilmek suretiyle şirket yetkilisi Tuncay Yılmaz’a elden verildiği ve satın alma işleminin ticari bir satın alma işlemi olarak gösterildiği belirtildi.

Söz konusu villanın satışı sonrasında paranın ASOY İnşaat A.Ş.’ye gönderildiği ve devam eden bir proje kapsamında iki şirket arasında ticari ilişkilere uymayan bir şekilde taşınmaz devredildiği belirtilen raporda, şirketler aralarında bir sözleşme yapılmadan inşaatın tamamlandığı ve 14 ofisin bu mahiyette devredildiği belirtildi.

Ayrıca bu süreçle ilgili muhasebe hileleri yapıldığı da tespit edildi. Şüphelilerin soruşturmayı öğrenmesi sonrasında, şirketler arasındaki ticari anlaşma tamamlanmış olmasına rağmen, ASOY inşaat tarafından 2025 yılında 14 ofis için fatura kesildiği belirtilen raporda, bu şekilde ticari defterlerde hile yapılmaya çalışıldığı da belirtildi.