Ekrem İmamoğlu hakkında karara geri sayım

Haber Merkezi

Türkiye'nin gözü kulağı Çağlayan Adliyesi'nden gelecek mahkeme kararında.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.

Terör soruşturması kapsamında 2 saat ifade veren Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında da ifade verdi.

İfadenin tamamlanmasının ardından savcılık Ekrem İmamoğlu'nu tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

İmamoğlu hakkında verilecek karar bekleniyor.

İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Ekrem İmamoğlu hakkındaki 7 suçlama var:

- Suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak

- Rüşvet

- İrtikap

- İhaleye fesat karıştırmak

- Nitelikli dolandırıcılık

- Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek

- PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek

Ekrem İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo şöyle;

1- Serbest bırakılabilir. Bu durumda İBB Başkanlığı görevine devam eder.

2- Serbest kalmasına rağmen 'terör' suçundan soruşturma geçirdiği için İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum atanabilir.

3- Terör suçlamasıyla tutuklanabilir. Bu durumda İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum ataması yapılır.

4- Organize suç örgütü suçlamasından tutuklanırsa Beşiktaş Belediyesi'nde olduğu gibi mecliste seçim yapılır ve yerine bir başkan seçilir.